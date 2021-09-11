Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 10 сентября рассказал, что у лидера страны Владимира Зеленского есть желание баллотироваться на пост президента во второй раз, передает РИА Новости

Бортник: зарплаты на Украине растут только у чиновников © Facebook, Михаил Волынец

«Зеленский хочет и планирует баллотироваться на второй срок, но финальное решение еще не принято в силу еще неочевидности перспектив. То есть ближе к дате выборов будет понятно финальное решение», — подчеркнул Бортник.

На мероприятии YES Brainstorming, прошедшем 10 сентября в Киеве, Зеленский высказался о возможном участии в следующих президентских выборах. На вопрос журналиста, планирует ли он баллотироваться вновь, политик сказал, что «это решает народ Украины».