Украинский аналитик предположил, что Зеленский захотел продлить свое президентство на второй срок. Однако если он заявит об этом сейчас, то избиратели могут отреагировать негативно.
«Зеленский хочет и планирует баллотироваться на второй срок, но финальное решение еще не принято в силу еще неочевидности перспектив. То есть ближе к дате выборов будет понятно финальное решение», — подчеркнул Бортник.
На мероприятии YES Brainstorming, прошедшем 10 сентября в Киеве, Зеленский высказался о возможном участии в следующих президентских выборах. На вопрос журналиста, планирует ли он баллотироваться вновь, политик сказал, что «это решает народ Украины».