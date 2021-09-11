Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 10 сентября вызывало 16 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях украинских законов «О предотвращении коррупции» и «О политических партиях на Украине», передает «Интерфакс-Украина»

Дарт Вейдер не прошёл в Верховную Раду © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Дарта Вейдера. Помимо него объясниться также попросили члена политсовета партии «Демократический топор» Игоря Щедрина, руководителя концертного агентства «Аншлаг» Олега Ковалевского, бывшего заместителя министра инфраструктуры Олега Ющенко, бывшего замминистра здравоохранения Украины Елену Симоненко и еще нескольких человек. Дарт Вейдер является одним из главных персонажей киносаги «Звездные войны», созданной американским кинорежиссером Джорджем Лукасом. По сюжету он был джедаем Энакином Скайуокером, но впоследствии перешел на темную сторону силы.