Киев переплачивает за российский газ из-за отказа от прямых закупок, рассказала 10 сентября в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход

Цена на газ в Европе превысила исторический максимум © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», — объяснила политик.

Скороход добавила, что необходимый объем Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС).

«То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», — признала она.

При такой схеме Киев сильно переплачивает за топливо.

Депутат считает, что Киеву стоит контактировать с Россией по вопросу газа, чтобы понять, «стоит ли договариваться».

С 2015 года Украина не покупает газ напрямую у России и фактически перекупает его у Европы. Киев начал с «гордостью считать дни без российского газа» и называет топливо «европейским».