Она напомнила, что Украина покупает газ по реверсу.
«То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», — объяснила политик.
Скороход добавила, что необходимый объем Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС).
«То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», — признала она.
При такой схеме Киев сильно переплачивает за топливо.
Депутат считает, что Киеву стоит контактировать с Россией по вопросу газа, чтобы понять, «стоит ли договариваться».
С 2015 года Украина не покупает газ напрямую у России и фактически перекупает его у Европы. Киев начал с «гордостью считать дни без российского газа» и называет топливо «европейским».