Есть целый ряд технических деталей, в частности, накопление войск и передвижение техники, которые позволяют предполагать, что наступление Украины в Донбассе возможно. Об этом рассказал глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Александр Бородай: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в США, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. В итоговых заявлениях, что американских, что украинских, наблюдатели нашли упоминание нормандского формата, а вот упоминания Минских соглашений нет. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Мало того, они считают, что Зеленскому, таким образом, выдана индульгенция на наступление на Донбассе.

Проблема не в том, что кто-то дал индульгенцию Зеленскому на провокации в Донбассе, а в том, что он полностью контролируется США, и если ему дадут приказ наступать, он будет наступать, несмотря на Минские соглашения и другие политические договоренности, подчеркнул эксперт.

«Наши западные партнеры вообще склонны, это прямо исторически заложена у них такая склонность, те соглашения, которые им кажутся невыгодными, легко и непринужденно пересматривать», — указал Бородай.

Ситуация у Зеленского как у человека, который изображает из себя правителя определенной территории, критическая, ему уже на этой территории больше совсем никто не верит, и ему придется совершать какие-то действия, в том числе по Донбассу, заключил собеседник издания.

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