По подсчетам ряда экономистов, Украина потеряла 50% своего ВВП в результате разрыва экономической связи с Россией. Россия при этом потеряла 2% ВВП. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Алексей Арестович назвал возможный разрыв торговых отношений с Россией не выгодным для Украины. В качестве примера он рассказал про Иран и Ирак, которые «воевали 80 лет», однако «не разорвали дипломатические отношения». При этом он отметил, что Украина стремится к «уменьшению зависимости от России», и напомнил, что раньше она была первым торговым партнером.

Россия никак не могла предполагать, что руководство Украины пойдет на столь самоубийственные для собственной экономики, государства и общества шаги, но тем не менее, это произошло, подчеркнул эксперт.

«Очевидно, что украинское руководство поступало так в силу внешнего политического управления. Но легче ли нам от этого?», — задается вопросом Безпалько.

Поэтому нужно быть готовыми к совершенно разным путям развития событий по Донбассу, в том числе к выходу Украины из Минских соглашений и полноценному возобновлению боевых действий, заключил собеседник издания.

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