Ранее пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал возможный разрыв торговых отношений с Россией не выгодным для Украины. В качестве примера он рассказал про Иран и Ирак, которые «воевали 80 лет», однако «не разорвали дипломатические отношения». При этом он отметил, что Украина стремится к «уменьшению зависимости от России», и напомнил, что раньше она была первым торговым партнером.
Россия никак не могла предполагать, что руководство Украины пойдет на столь самоубийственные для собственной экономики, государства и общества шаги, но тем не менее, это произошло, подчеркнул эксперт.
«Очевидно, что украинское руководство поступало так в силу внешнего политического управления. Но легче ли нам от этого?», — задается вопросом Безпалько.
Поэтому нужно быть готовыми к совершенно разным путям развития событий по Донбассу, в том числе к выходу Украины из Минских соглашений и полноценному возобновлению боевых действий, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.