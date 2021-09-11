Эксперт отметил, что сербские добровольцы ехали в Донбасс в память о Новой Сербии (куда в 1751-1764 годах были переселены выходцы из балканских стран), считая его и своей землей тоже, но в Сербии многие не понимали, как можно воевать с украинцами, которые, с их точки зрения, представляют собой братский православный народ.
«Для меня это тоже было проблемой. Я долго жил в Украине, я люблю Украину и украинцев. Но я понимаю, кто приходил в Донбасс. Если бы Донбасс напал на Львов, я был бы это не поддерживал. Но тут народ жил на своей земле. И политика Киева привела к тому, что война началась и стали гибнуть мирные жители», — подчеркнул Станоевич.
Что касается восприятия донбасской войны в целом, то с точки зрения сербских граждан она ничем не отличается от агрессии НАТО в 1999 году, когда Белград подвергался бомбардировкам и мирные жители были вынуждены прятаться в подвалах, добавил общественный деятель.
Понятно, что есть ряд сербских политиков, которые контролируются из Брюсселя, но даже они осуждают боевые действия в Донбассе, потому что знают, сколько горя и страдания они приносят простым людям, заключил собеседник издания.