Сербские граждане поддержали возвращение Крыма в состав РФ, но в случае с Крымом не было боевых действий, поэтому к воюющим в Донбассе добровольцам относятся по-разному. Об этом рассказал глава всесербского движения патриотов отчества и диаспоры «РОД» Драган Станоевич в эфире ютуб-канала Украина.ру

Сербский эксперт рассказал, что в его стране на самом деле думают об Украине © AP, Lee Jin-man

«Для меня это тоже было проблемой. Я долго жил в Украине, я люблю Украину и украинцев. Но я понимаю, кто приходил в Донбасс. Если бы Донбасс напал на Львов, я был бы это не поддерживал. Но тут народ жил на своей земле. И политика Киева привела к тому, что война началась и стали гибнуть мирные жители», — подчеркнул Станоевич.

Что касается восприятия донбасской войны в целом, то с точки зрения сербских граждан она ничем не отличается от агрессии НАТО в 1999 году, когда Белград подвергался бомбардировкам и мирные жители были вынуждены прятаться в подвалах, добавил общественный деятель.

Понятно, что есть ряд сербских политиков, которые контролируются из Брюсселя, но даже они осуждают боевые действия в Донбассе, потому что знают, сколько горя и страдания они приносят простым людям, заключил собеседник издания.