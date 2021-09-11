Ранее Верховная рада обратилась к международному сообществу с призывом не признавать легитимность выборов в Госдуму из-за их проведения на территории Крыма и привлечения к голосованию жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Медленно, но верно Донбасс интегрируется с Российской Федерацией, и если после всего этого российская власть просто отдаст его киевскому руководству на уничтожение, а мы не сомневаемся, что именно это и произойдет, то она потеряет авторитет в глазах собственных граждан, подчеркнул эксперт.
«Здесь уже не надо будет добиваться делегитимации депутатов Госдумы. Делегитимация произойдет автоматически, в силу последствий», — уверен Безпалько.
В любом случае России надо быть готовым к любому развитию событий, даже если эти события кажутся нам невозможными или иррациональными, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.