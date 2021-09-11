Выход Киева из «Минска» будет означать возобновление боевых действий в Донбассе, в которые Россия будет втянута полностью или частично. Но РФ не может отдать Украине Донбасс «на съедение». Там уже живут сотни тысяч ее граждан, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Медленно, но верно Донбасс интегрируется с Российской Федерацией, и если после всего этого российская власть просто отдаст его киевскому руководству на уничтожение, а мы не сомневаемся, что именно это и произойдет, то она потеряет авторитет в глазах собственных граждан, подчеркнул эксперт.

«Здесь уже не надо будет добиваться делегитимации депутатов Госдумы. Делегитимация произойдет автоматически, в силу последствий», — уверен Безпалько.

В любом случае России надо быть готовым к любому развитию событий, даже если эти события кажутся нам невозможными или иррациональными, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.