Что касается заявлений о том, будто бы Америка демонстрирует явный экономический интерес к Украине, и поэтому Киев будет вынужден стабилизировать ситуацию на Донбассе, то это не так. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Константин Бондаренко о требовании Украины признать ФСБ террористической организацией © РИА Новости, Нина Зотина

Обычно интерес к экономике выражается в увеличении торгового оборота и в инвестициях в страну, а здесь речь идет о счетах Westinghouse, указал эксперт.

«Это коррупционная схема по спасению этой фирмы при посредничестве Украины. Американцы попросту «прокатают» через Украину 30 миллиардов, которые придут на счета того же Westinghouse», — уверен Бондаренко.

В сентябре 2015 года Украина денонсировала соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия. По информации российского МИД, соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.

Полностью интервью можно прочитать здесь.