Ранее Компания «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric Company договорились о строительстве нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и ещё четырех блоков на территории Украины. Общая стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов.
Обычно интерес к экономике выражается в увеличении торгового оборота и в инвестициях в страну, а здесь речь идет о счетах Westinghouse, указал эксперт.
«Это коррупционная схема по спасению этой фирмы при посредничестве Украины. Американцы попросту «прокатают» через Украину 30 миллиардов, которые придут на счета того же Westinghouse», — уверен Бондаренко.
В сентябре 2015 года Украина денонсировала соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия. По информации российского МИД, соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.
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