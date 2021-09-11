Росс напомнил, что ситуация с распространением коронавируса уже ухудшается. Ранее он предсказывал, что в конце августа — начале сентября количество больных будет расти, так и произошло, отметил он.
Ситуация ухудшилась из-за приезда хасидов в Умань, предположил Росс.
«После того как настанет ретроградный Меркурий, в октябре месяце будут заполняться больницы, и власть, наверное, опять примет решение заблаговременно устроить локдаун», — заявил Росс.
По его мнению, теперь на Украине локдаун введут не с опозданием, а заблаговременно.
Однако больших осложнений ситуации с коронавирусом, как в 2020-2021 годах, не прогнозируется, успокоил астролог.