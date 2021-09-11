Украинский астролог Влад Росс в программе «Акценты» в YouTube 10 сентября предрек, когда распространение коронавируса вынудит власти Украины ввести локдаун

Цель номер один — Ташкент: украинский астролог предсказал будущее «Талибана»* © REUTERS, Stringer

Ситуация ухудшилась из-за приезда хасидов в Умань, предположил Росс.

«После того как настанет ретроградный Меркурий, в октябре месяце будут заполняться больницы, и власть, наверное, опять примет решение заблаговременно устроить локдаун», — заявил Росс.

По его мнению, теперь на Украине локдаун введут не с опозданием, а заблаговременно.

Однако больших осложнений ситуации с коронавирусом, как в 2020-2021 годах, не прогнозируется, успокоил астролог.