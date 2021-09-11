Ранее представители партии «Слуга народа» и группы «За будущее» внесли в парламент проект закона об обращении в ООН для признания ФСБ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.
Эксперт отметил, что украинские власти уже совершали подобные действия — признали Россию государством-агрессором, но, кроме Украины, никто Россию агрессором не признал.
«Если говорить о реакции России, то я не думаю, что ответ был бы симметричным. Максимум возмутились бы Ольга Скабеева с Владимиром Соловьевым. Не думаю, что государственные структуры России дали бы зеркальный ответ», — указал Бондаренко.
Собеседник издания добавил, что до или после каждых выборов в России Украина обращается к мировому сообществу с требованием не признавать эти выборы, поскольку они проходят на территории Крыма, в конечном итоге выборы признают условно, без результатов по Крыму. Всех это, по большому счету, устраивает.
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