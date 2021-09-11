Даже если бы украинские власти признали ФСБ «террористической организацией», то никто, кроме Украины, не будет их ее называть. Иногда бывает искусство ради искусства, здесь же политика ради политики. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Эксперт отметил, что украинские власти уже совершали подобные действия — признали Россию государством-агрессором, но, кроме Украины, никто Россию агрессором не признал.

«Если говорить о реакции России, то я не думаю, что ответ был бы симметричным. Максимум возмутились бы Ольга Скабеева с Владимиром Соловьевым. Не думаю, что государственные структуры России дали бы зеркальный ответ», — указал Бондаренко.

Собеседник издания добавил, что до или после каждых выборов в России Украина обращается к мировому сообществу с требованием не признавать эти выборы, поскольку они проходят на территории Крыма, в конечном итоге выборы признают условно, без результатов по Крыму. Всех это, по большому счету, устраивает.

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