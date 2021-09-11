Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит бороться против «Северного потока — 2» даже после начала поставок газа.
После того как Киев начал спекулировать на вопросе транзита и из ГТС сделали «священную корову», многое пошло не так, но это особенность украинской политической жизни, ничем другим это объяснить невозможно, считает эксперт.
«Когда к власти пришли националисты и близкие к ним по духу люди вроде Порошенко, они решили извлекать выгоду из истерик о том, что на нас сейчас нападет Путин, используя в том числе газовое оружие. Но для экономики и бытового потребителя это путь в никуда. Украина с этого пути уже не свернет. Надо выбирать других политиков с другой повесткой дня. Не таких, как Зеленского, который буквально за год превратился в Порошенко», — подчеркнул Марунич.
В этой связи было бы наивно говорить, что ГТС ждет какое-то будущее, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.