Украине еще при Викторе Януковиче нужно было договариваться о трехстороннем консорциуме, о котором было много говорено и переговорено. Сейчас этот сценарий уже нереалистичен. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит бороться против «Северного потока — 2» даже после начала поставок газа.

После того как Киев начал спекулировать на вопросе транзита и из ГТС сделали «священную корову», многое пошло не так, но это особенность украинской политической жизни, ничем другим это объяснить невозможно, считает эксперт.

«Когда к власти пришли националисты и близкие к ним по духу люди вроде Порошенко, они решили извлекать выгоду из истерик о том, что на нас сейчас нападет Путин, используя в том числе газовое оружие. Но для экономики и бытового потребителя это путь в никуда. Украина с этого пути уже не свернет. Надо выбирать других политиков с другой повесткой дня. Не таких, как Зеленского, который буквально за год превратился в Порошенко», — подчеркнул Марунич.

В этой связи было бы наивно говорить, что ГТС ждет какое-то будущее, заключил собеседник издания.

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