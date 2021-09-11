Даже если заполняемость «Северного потока-2» будет в 27 миллиардов кубометров, то при текущих объёмах транзита через украинскую ГТС в 40-45 миллиардов это уже колоссальный удар и это уже лишит Киев 2/3 транзита. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит бороться против «Северного потока — 2» даже после начала поставок газа.

До 2023 года «Газпрому» нет смысла совершать резкие шаги, поскольку он обязан платить минимум за 40 миллиардов транзитных мощностей в год, но если транзит будет снижаться постепенно, то он действительно может лишить Украину значительных объемов, считает эксперт.

«Счастье — это способность принять неизбежное. Наверное, именно этим должны были заниматься украинские чиновники и политики хотя бы в последний год завершения проекта. Но это не значит, что в Киеве полностью сложат руки. Они будут бороться с заполняемостью «Северного потока-2». Хотя даже простая арифметика тут безрадостная», — указал Марунич.

При желании договориться с россиянами можно, но этого желания в Киеве никто не демонстрирует, заключил собеседник издания.

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