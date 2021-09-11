Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев продолжит бороться против «Северного потока — 2» даже после начала поставок газа.
До 2023 года «Газпрому» нет смысла совершать резкие шаги, поскольку он обязан платить минимум за 40 миллиардов транзитных мощностей в год, но если транзит будет снижаться постепенно, то он действительно может лишить Украину значительных объемов, считает эксперт.
«Счастье — это способность принять неизбежное. Наверное, именно этим должны были заниматься украинские чиновники и политики хотя бы в последний год завершения проекта. Но это не значит, что в Киеве полностью сложат руки. Они будут бороться с заполняемостью «Северного потока-2». Хотя даже простая арифметика тут безрадостная», — указал Марунич.
При желании договориться с россиянами можно, но этого желания в Киеве никто не демонстрирует, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.