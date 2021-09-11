Углубленная интеграция — это максимально тесное сближение позиций, формирование мощного экономического кулака на международной арене. Это сейчас и формируется. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Владимир Путина, заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, где планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года.

Для Белоруссии интеграция предоставит доступ к российскому рынку и технологическим возможностям России, поскольку это основа белорусской экономики, и для России это тоже выгодно, поскольку Россия всегда была в плюсе от экономических отношений с республикой, пояснил эксперт.

«Минск — исправный плательщик за российские ресурсы, и экономическое усиление Беларуси усиливает и ряд российских производителей. Можно получить больше прибыли от такой тесной кооперации», — уточнил Дзермант.

Но и в принципе интеграция с Беларусью будет привлекать остальных участников постсоветского пространства как пример и образец, то история успеха, от которой Россия может получить материальную и имиджевую выгоду, заключил собеседник издания.

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