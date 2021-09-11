На Украине продолжится строительство авторитарного «режима Зеленского» с опорой на СНБО и СБУ в качестве главных инструментов. Будет создаваться искусственная безальтернативность правящей команды. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

Эксперт при этом считает, что Зеленскому сейчас не нужно обострение по Донбассу, так как он явно намерен продолжить консолидацию своего властного ресурса внутри страны, создавая полновесный «режим Зеленского» с прицелом на второй срок.

«А, кроме того, он привёз в Соединённые Штаты Америки некую «программу трансформации Украины», в которой заявлены 80 инвестиционных проектов на общую сумму $277 млрд, это почти два текущих ВВП Украины. Хоть по масштабу эта программа и напоминает хлестаковскую «лёгкость в мыслях необыкновенную», но здесь очевидна попытка открыть экономический фронт в качестве главного для страны. А при таком целеполагании война исключается. Продолжится тупое «героическое» сидение в окопах», — указал Станкевич.

Что же касается российско-украинских отношений, то в ближайшей перспективе никаких изменений не будет, заключил собеседник издания.

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