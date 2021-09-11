Ранее Зеленский прилетел в США по приглашению президента Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.
«Джо Байден очевидным образом отработал обязательную программу и не взял на себя никаких обременительных обязательств. Рутинная вежливость: "чай, кофе, поддержка территориальной целостности…"», — указал эксперт.
Соединённые Штаты Америки в ближайшие годы будут избавляться от своего перегруженного обоза из десятков коррумпированных клиентских государств, стремящихся получить от Вашингтона крайне затратную опеку в обмен на сугубо риторическую «верность ценностям» и имитационную службу, афганская катастрофа просто убила эту политику — минимум лет на десять-пятнадцать, подчеркнул Станкевич.
Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты Америки хотел показать превращение Украины из типового клиентского государства в партнёрское, но партнёрство, поспешно названное «стратегическим», пока существует только на бумаге, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.