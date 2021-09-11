Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена показала, что встречались президенты двух кризисных стран. Причём у обоих лидеров это ещё и персональный кризис — ставится под сомнение их способность формулировать проблемы страны и решать их. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

«Джо Байден очевидным образом отработал обязательную программу и не взял на себя никаких обременительных обязательств. Рутинная вежливость: "чай, кофе, поддержка территориальной целостности…"», — указал эксперт.

Соединённые Штаты Америки в ближайшие годы будут избавляться от своего перегруженного обоза из десятков коррумпированных клиентских государств, стремящихся получить от Вашингтона крайне затратную опеку в обмен на сугубо риторическую «верность ценностям» и имитационную службу, афганская катастрофа просто убила эту политику — минимум лет на десять-пятнадцать, подчеркнул Станкевич.

Владимир Зеленский в ходе визита в Соединённые Штаты Америки хотел показать превращение Украины из типового клиентского государства в партнёрское, но партнёрство, поспешно названное «стратегическим», пока существует только на бумаге, заключил собеседник издания.

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