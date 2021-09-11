Энергетическая компания «Westinghouse», которая планирует зайти на украинский рынок, фактически является банкротом. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что эта компания, которая зашла со своими ТВЭЛами на украинские атомные станции, таким образом фактически вынудила построить хранилище ядерных отходов практически под Киевом.

«Ведь раньше все эти ТВЭЛы Россия поставляла, и Россия утилизировала на своей территории. Сейчас под Киевом построили ядерное хранилище только потому, что американская компания-банкрот зашла на территорию Украины и стала поставлять ТВЭЛы на атомные станции. И теперь они надеются, что эта компания-банкрот модернизирует, реконструирует или построит новые блоки. Мне кажется, это какая-то очередная финансовая афера. Мне кажется, что они просто отдадут под приватизацию по бросовой цене атомную энергетику Украины, самую дешёвую генерацию, которая есть на Украине», — констатировал Килинкаров.

Поразительно, как вообще можно иметь дело с компанией-банкротом на уровне президента страны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.