Тот факт, что президент Владимир Зеленский прилетел в Соединённые Штаты Америки и привёз какую-то программу модернизации Украины на 287 миллиардов, не выдерживает никакой критики. Такое было впервые. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

«Зеленский прилетел в Соединённые Штаты Америки и привёз какую-то программу модернизации Украины аж на 287 миллиардов. Я такое впервые вижу! Чтобы глава государства приезжал в другую страну с проектом модернизации собственной страны и требовал, чтобы ему дали денег на дороги, больницы, школы и всё остальное. Позор, как мне кажется. И ни у кого из членов команды Зеленского не возникло вопроса: а можно ли в принципе так делать?», — категоричен эксперт.

Это только подтверждает тот факт, что Украина находится под внешним управлением. И то, что такого рода проекты презентуются не в собственной стране перед парламентом, например, и в массмедиа не обсуждаются, это ненормально, подчеркнул Килинкаров.

Президент страны едет в центр принятия решений с проектом, который там презентует. После этого невозможно уже отрицать факт внешнего управления, заключил собеседник издания.

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