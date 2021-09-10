В конце 2020 года Разумков болел COVID-19. В августе 2021 года прививку от коронавируса он делать отказался, так как, по его словам, «имел антитела».
«Тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня… Берегите себя и помните, что COVID-19 не исчез!», — написал Разумков
Он уточнил, что, несмотря на положительный тест на COVID-19, симптомов у него нет. Украинский парламентарий пояснил, что намеревался 11 сентября принять участие в саммите «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, однако после провала теста не сможет присутствовать на мероприятии.
Он выразил надежду на то, что ему предоставят возможность выступить на конференции в режиме online. Разумков также сказал, что чувствует себя хорошо и будет некоторое время работать удаленно.