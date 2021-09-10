О туманности перспектив Украины по вступлению в НАТО высказывался также бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Дипломат отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский не должен просить Плана действий по членству (ПДЧ).
«Это будоражит умы. Наверное, я их понимаю. У них швах полный с экономикой и социалкой, с тарифами, и такая риторика воинственная, что "мы в Европе, мы — лидеры Европы, надо в НАТО нам, уже давно пересидели в этом предбаннике", она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости», — сказал Лавров.
Ранее верховная Рада Украины отказалась голосовать за обращение к США за статусом основного союзника вне НАТО, объясняя это тем, что статус внеблокового союзника противоречит курсу на вступление в альянс. В 2014 и 2017 годах США отказывали Украине в этом статусе.