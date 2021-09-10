Украинские власти одержимы заявлением Североатлантического альянса от апреля 2008 года о том, что Грузия и Украина будут в НАТО сейчас, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

О туманности перспектив Украины по вступлению в НАТО высказывался также бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Дипломат отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский не должен просить Плана действий по членству (ПДЧ).

«Это будоражит умы. Наверное, я их понимаю. У них швах полный с экономикой и социалкой, с тарифами, и такая риторика воинственная, что "мы в Европе, мы — лидеры Европы, надо в НАТО нам, уже давно пересидели в этом предбаннике", она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости», — сказал Лавров.