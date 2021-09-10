Стоимость природного газа на лондонской бирже ICE установила исторический рекорд, превысив 710 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщает «РИА Новости».

В пересчете на украинскую валюту цена составила 18 975 гривен за кубометр. (52 тыс. руб. — ред.)

Как отмечал экономист Игорь Юшков в интервью Украина.ру, главный фактор роста цен на газ в Европе — еще более высокие цены на газ в Азии, куда из-за этого уходит весь объем сжиженного природного газа.

Украинские чиновники нефтегазовой сферы объясняют рост цен нежеланием «Газпрома» выкупать мощности под транзит газа через Украину на сентябрь в связи с окончанием постройки «Северного потока-2», однако информация о завершении газопровода и скорого старта поставок по нему в ЕС никак не сказалась на ожиданиях трейдеров.

Среди других причин называется ураган «Ида», нарушивший газодобычу в Мексиканском заливе, низкие запасы газа в европейских хранилищах и нежелание игроков рынка наполнять их перед отопительным сезоном из-за высоких цен на газ.

Владимир Путин прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе. Он объяснил резкие перепады в стоимости газа сугубо рыночным способом ценообразования, принятым Еврокомиссией.

Президент отметил, что государства, заключившие долгосрочные контракты на российский газ по ценам, привязанным к стоимости нефти, могут «руки потирать и ликовать». В частности, Германия получает российский газ по $220 за тысячу кубов, отметил российский президент.

Ранее Госстат Украины сообщал, что цена на газ для населения в стране практически удвоилась, показав рост на 96,1%.