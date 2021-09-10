Слова украинского президента Владимира Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 10 сентября

Ранее Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, которая станет «самой большой ошибкой РФ».

«Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», — сказал Лавров.

Российский министр высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.

Зеленский также заявлял, что украинцы и россияне «стали врагами и между ними сейчас пропасть».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле опасными такие заявления Зеленского, сказал, что предаваться апокалиптическим ожиданиям не хотелось бы.