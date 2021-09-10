По данным Государственной службы статистики Украины на 10 сентября, цены на коммунальные услуги в стране выросли в среднем на 29%. Стоимость газа для населения при этом практически удвоилась, подорожав на 96,1%.

Цены на коммунальные услуги на Украине продолжают расти при снижении покупательной способности населения. Ранее эксперты предупреждали о цепных реакциях в социально-экономической сфере, вызванных ростом цен на основные энергоресурсы.

Золотой рубильник: электричество на Украине станет доступным только олигархам © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По данным Госстата, отопление и горячая вода подорожали на 13,9%, водоснабжение – на 11,8%, водоотведение – на 18,6%.