Цены на коммунальные услуги на Украине продолжают расти при снижении покупательной способности населения. Ранее эксперты предупреждали о цепных реакциях в социально-экономической сфере, вызванных ростом цен на основные энергоресурсы.
Стоимость электроэнергии для украинских домохозяйств выросла на 36,6%. Отмечается, что нынешний рост цен на электричество вызван введением в стране «европейского» энергорынка.
По данным Госстата, отопление и горячая вода подорожали на 13,9%, водоснабжение – на 11,8%, водоотведение – на 18,6%.