Уроженец Одессы Игорь Фруман согласился частично признать вину по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости 10 сентября со ссылкой на американское ТВ

Фрумана подозревают в передаче денег украинских чиновников на финансирование предвыборной кампании Дональда Трампа. Также следователи считают, что Фруман помогал собирать компромат на сына нынешнего президента Джо Байдена Хантера, получившего высокооплачиваемую должность в украинской компании «Бурисма».

Джулиани, Артёменко и другие. Почему ФБР США взялось за Украину © Википедия Рудольфом Джулиани, личным адвокатом Трампа.

В ходе судебного заседания в Нью-Йорке Фруман заявил, что готов признать один из пунктов обвинения — в привлечении пожертвования на избирательную кампанию от иностранного гражданина.

Признание вины в США обычно является частью сделки с прокуратурой, которая взамен соглашается снять более тяжкие обвинения и снизить требуемое наказание.