Фрумана подозревают в передаче денег украинских чиновников на финансирование предвыборной кампании Дональда Трампа. Также следователи считают, что Фруман помогал собирать компромат на сына нынешнего президента Джо Байдена Хантера, получившего высокооплачиваемую должность в украинской компании «Бурисма».
Фруман был связан с Рудольфом Джулиани, личным адвокатом Трампа.
В ходе судебного заседания в Нью-Йорке Фруман заявил, что готов признать один из пунктов обвинения — в привлечении пожертвования на избирательную кампанию от иностранного гражданина.
Признание вины в США обычно является частью сделки с прокуратурой, которая взамен соглашается снять более тяжкие обвинения и снизить требуемое наказание.