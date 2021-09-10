Серьезно соперничать с Владимиром Зеленским за кресло президента из украинских политиков может только спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом 10 сентября в программе «Акценты» в YouTube заявил украинский астролог Влад Росс

«Гетман Разумков». Сможет ли спикер стать президентом? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Гороскоп настоящего политика у Дмитрия Разумкова. Просто блестящий, абсолютнейший политик. С одной стороны, он родился в одну дату практически с Путиным. Путин — 7 октября, а он 8-го. Весы — это знак политики. У него Луна в соединении с Сатурном. Он имеет очень четкий стержень», — рассказал Росс.

Астролог напомнил, что ранее предсказал и президентство Владимира Зеленского, когда в это всерьез еще не верили.

Согласно августовскому соцопросу населения Украины, Зеленскому доверяют 33% опрошенных, однако не доверяют 61%, а Разумкову доверяют 32% и не доверяют 49%.