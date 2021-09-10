По словам Росса, сам гороскоп Зеленского указывает на неизбежность скопления коррупционеров в его окружении.
Он заявил, что президент на Украине хороший, а вот его окружение — плохое.
«У него Юпитер в соединении с Черной Луной, да еще и в знаке Близнецы — это воровство, это коррупция. То есть Зеленскому говорят, что все хорошо, все нормально, а вокруг него процветает коррупция, процветает воровство, и ничего он не может с этим поделать», — поведал Росс.
По словам Росса, Зеленскому ничего не надо менять, а главное — нельзя поднимать тарифы, чтобы людей «не вывели на майдан».