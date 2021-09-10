Компании-оператору «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG грозит административная ответственность, если газопровод будет запущен до сертификации независимого оператора, сообщает РИА Новости 10 сентября со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (BNA)

Ранее Nord Stream 2 AG обратился в BNA с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора «Северного потока-2», чего требует европейское законодательство.

Согласно так называемому «Третьему энергопакету» ЕС, компании, которые занимаются добычей газа, не должны управлять газопроводами, по которым их газ прокачивается.

«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать это как административное правонарушение», — заявили в BNA.

Как отмечал экономист Игорь Юшков, «третий энергопакет» был принят специально для противодействия «Северному потоку-2», так как все остальные магистральные трубопроводы, заходящие в Европу, в том числе первый «Северный поток», были выведены из-под его юрисдикции.

Несмотря на выгодность поставок трубопроводного газа из России в ЕС, против достройки «Северного потока-2» выступают США, которые боятся сближения Европы и России на ниве совместной работы над проектом.

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Кроме того, против СП-2 активно борется Польша, желающая занять позицию главного восточноевропейского газового хаба.

Украина, опасающаяся потерять плату за транзит российского газа по своей газотранспортной системе, намерена продолжать борьбу против «Северного потока-2» даже после того, как по нему пустят природный газ для европейских поставщиков.