Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что между Москвой и Киевом может начаться полномасштабная война. Слова эксперта 10 сентября привел «ВЗГЛЯД»

Верховная Рада приготовила сексистам неприятный сюрприз © Лайфхакер

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов сказал, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но это приведет к гибели «сотен тысяч людей».

«Возможно, Владимир Зеленский решил таким образом ответить Владимиру Путину. Ранее российский лидер говорил о том, что Россия не допустит формирования враждебного государства на территории бывших русских земель, а попытки Украины продолжать антироссийскую политику могут привести к потере ее государственности», — сказал Погребинский.

По его мнению, президента Украины слова Путина «напугали, потому он и сделал такое заявление». А вот на высказывание Данилова политолог ответил, что взять Донецк и Луганск у Киева получится лишь в том случае, «если Россия не будет помогать непризнанным республикам ДНР и ЛНР».

«Данилов, конечно, странный человек, но не выглядит стопроцентным идиотом. И он прекрасно знает позицию Кремля: любая попытка решить этот вопрос военным путем приведет к плачевным последствиям для Украины. В целом мы видим очередной бред украинских руководителей, к которому не стоит относиться серьезно», — подытожил Погребинский.

К слову, накануне, 9 сентября, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект «О государственной политике переходного периода», который с одной стороны противоречит Минским соглашениям, а с другой — создает правовую основу для силовой зачистки Донбасса.