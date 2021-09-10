Банк в частности требовал «исправить» те пункты закона о землях сельхозназначения, которые мешали скупать участки иностранным компаниям.

Бьерде намерена провести встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и членами украинского правительства, представителями посольств иностранных государств на Украине, партнерами из международных организаций по развитию, украинскими учеными, а также собирается осмотреть частные фермерские хозяйства.

«Готовьтесь к земле». К чему приведет продажа сельхозугодий
«Готовьтесь к земле». К чему приведет продажа сельхозугодий
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Как отмечает издание, одной из главных тем станет обсуждение перспектив по скупке украинской земли как стратегического актива в условиях мирового кризиса.

Бьерде намерена пробыть в Украине с 12 по 15 сентября.