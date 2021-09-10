Украина ввела запрет на въезд для автомобилей с приднестровскими номерами 1 сентября. Ранее сообщалось, что в августе президент Молдавии Майя Санду обещала замглавы Администрации президента РФ Дмитрию Козаку не вводить ограничения для приднестровского транспорта. Высказываются мнения, что запрет был согласован во время встреч Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Красносельского, власти Молдавии «давят на приднестровский бизнес, создавая в регионе новый виток напряженности». Лидер непризнанной республики заметил, что молдавская сторона не в первый раз не держит слово, уходя от исполнения договоренностей.
«Запрет Киева на пересечение украинской границы для автомобилей с приднестровскими номерными знаками — это не что иное, как договоренность между Зеленским и Санду об экономической блокировке Приднестровского региона», — приводит также издание слова экс-президента Молдавии Игоря Додона.
Он добавил, что власти Украины пытаются привлечь Молдавию на свою сторону в конфликте с Россией, и с этой целью пытаются создать провокации в Приднестровье.
Отметим, что вывод миротворческого контингента РФ из Приднестровья — одно из основных требований прозападного правительства Санду.