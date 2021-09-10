Кишинев блокирует выдачу в Приднестровье нейтральных автомобильных номеров для въезда на Украину и в ЕС. Это фактически парализует экономику непризнанной республики, сообщил в комментарии «Независимой газете» лидер Приднестровья Вадим Красносельский 9 сентября

Зачем Молдавия и Украина начали транспортную блокаду Приднестровья © odessa-life.od.ua Майя Санду обещала замглавы Администрации президента РФ Дмитрию Козаку не вводить ограничения для приднестровского транспорта. Высказываются мнения, что запрет был согласован во время встреч Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Красносельского, власти Молдавии «давят на приднестровский бизнес, создавая в регионе новый виток напряженности». Лидер непризнанной республики заметил, что молдавская сторона не в первый раз не держит слово, уходя от исполнения договоренностей.

«Запрет Киева на пересечение украинской границы для автомобилей с приднестровскими номерными знаками — это не что иное, как договоренность между Зеленским и Санду об экономической блокировке Приднестровского региона», — приводит также издание слова экс-президента Молдавии Игоря Додона.

Он добавил, что власти Украины пытаются привлечь Молдавию на свою сторону в конфликте с Россией, и с этой целью пытаются создать провокации в Приднестровье.

Отметим, что вывод миротворческого контингента РФ из Приднестровья — одно из основных требований прозападного правительства Санду.