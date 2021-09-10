На побережье Черного моря планируется построить новый город. Об этом 10 сентября рассказал вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов, передает RT

Вопрос о строительстве нового города будет рассматриваться под руководством вице-премьера правительства России, куратора Южного федерального округа Марата Хуснуллина и главы Крыма Сергея Аксёнова.

«В ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», — сообщил Кабанов.

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