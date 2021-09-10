Вопрос о строительстве нового города будет рассматриваться под руководством вице-премьера правительства России, куратора Южного федерального округа Марата Хуснуллина и главы Крыма Сергея Аксёнова.

«В ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», — сообщил Кабанов.

Шойгу построит Спутник на месте несостоявшейся украинской Закитайщины
Шойгу построит Спутник на месте несостоявшейся украинской Закитайщины
Город планируется строить на западном берегу полуострова. Кабанов отметил, что он будет возведен в соответствии со всеми современными урбанистическими тенденциями.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей строительства нескольких новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке.

 