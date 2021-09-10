Вопрос о строительстве нового города будет рассматриваться под руководством вице-премьера правительства России, куратора Южного федерального округа Марата Хуснуллина и главы Крыма Сергея Аксёнова.
«В ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», — сообщил Кабанов.
Город планируется строить на западном берегу полуострова. Кабанов отметил, что он будет возведен в соответствии со всеми современными урбанистическими тенденциями.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей строительства нескольких новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке.