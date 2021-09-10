На видео полицейские моют и протирают патрульный автомобиль. Затем один из них аккуратно заносит в салон автомобиля мусорную урну с мойки.
Лица полицейских хорошо видно на записи.
«Чтобы поймать преступника, нужно думать, как преступник», — шутливо подписали видео в группе.
«Мусора украли мусорку. Символично», «Стыдоба», «Напарника себе взяли», «Да вы что? Он просто хотел вывезти на свалку мусор, а урну вернуть на место», — отметили в комментариях.
Ранее в Белой Церкви Киевской области на видео засняли потасовку между двумя полицейскими.