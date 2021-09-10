Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект, запрещающий проявления сексизма в рекламе. Первые подробности 10 сентября опубликовал Telegram-канал «Инсайдер UA»

«Ангелы в запое»: фото Яценюка, Гройсмана и Авакова высмеяли в сети © nfront.org.ua

Тем, кто нарушит новый закон грозит штраф в размере десяти минимальных окладов, то есть примерно 160 тысяч рублей.

«Бедные креативщики ровенской пиццерии…», — подытожил канал, напоминая зрителям рекламу с использованием знаменитого образа из фильма для взрослых, где девушка сидела в окружении пяти афроамериканцев.

«А чего не расстрел сразу?», «Шиза», «Надо просто запретить баб», «И мужиков тоже», «Да голых в соцсетях и так навалом», «А не стереотипные роли что можно??», «Общество достойно своих правителей», «Хотели в Европу, наслаждайтесь, лохи», «для тех, кто делает такую рекламу, этот штраф — копейки», «Народные депутаты Украины превратились в посмешище, на носу зима, народ бедствует, а у них хиханьки да хаханьки», — отреагировали на новость пользователи.