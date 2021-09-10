Теперь украинским рекламщикам нельзя показывать преимущества одного из полов над другим, запрещено демонстрировать стереотипные роли женщины и мужчины, как и публиковать изображение тела как сексуального объекта. Кроме того, под запретом оказались и любые намеки на сексуальные отношения, включая звуки.
Тем, кто нарушит новый закон грозит штраф в размере десяти минимальных окладов, то есть примерно 160 тысяч рублей.
«Бедные креативщики ровенской пиццерии…», — подытожил канал, напоминая зрителям рекламу с использованием знаменитого образа из фильма для взрослых, где девушка сидела в окружении пяти афроамериканцев.
«А чего не расстрел сразу?», «Шиза», «Надо просто запретить баб», «И мужиков тоже», «Да голых в соцсетях и так навалом», «А не стереотипные роли что можно??», «Общество достойно своих правителей», «Хотели в Европу, наслаждайтесь, лохи», «для тех, кто делает такую рекламу, этот штраф — копейки», «Народные депутаты Украины превратились в посмешище, на носу зима, народ бедствует, а у них хиханьки да хаханьки», — отреагировали на новость пользователи.