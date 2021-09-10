Закупка украинской армией крылатых ракет «Нептун» украинского производства сорвалась, что не позволяет Киеву «зачистить» Крымский мост, сказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в эфире местного «5 канала»

Он рассказал, что при президенте Петре Порошенко (владелец «5 канала») планировали выстроить «мощную противокорабельную оборону с использованием крылатых ракет», однако в итоге армия получила только один мобильный пусковой комплекс из трех, после чего дальнейшие разработки по установке таких ракет на самолеты и корабли были заморожены.

«Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить так же и Керченский мост», — заявил Турчинов.