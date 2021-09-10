Минздрав Украины послал правительству запрос на внеочередное заседание. Планируется обсудить усиление карантина, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24» 10 сентября

Прямиком в карантин: Украина ужесточила правила въезда из России © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Игорь Кузин подтвердил информацию о скором переходе страны в «желтую» зону карантина и спрогнозировал переход на «красный» уровень к ноябрю.

По словам Ляшко, минздрав работает совместно с министерством юстиции для изменения положений адаптивного карантина.

«Тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины "желтый" уровень эпидемической опасности, а "красный" будет устанавливаться для определенной конкретной области», — сообщил глава минздрава.

После одобрения правительством постановление вступит в силу через семь дней. Сообщается, что ближайшее заседание Кабмина запланировано на 15 сентября.