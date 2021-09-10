Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 10 сентября в эфире программы «ЖВЛ» канала «1+1» ответил на самый волнующий поклонников вопрос - почему у него с женой исполнительницей Настей Каменских нет детей

«Уже в этом возрасте у Насти и Потапа должны появиться дети. Почему они не появляются? Потому что они не хотят. А не хотят, потому что они звезды. Ну как человек думает?» — заявил артист.

На Украине снесли очередной «самый последний» памятник Ленину, в планах еще три - видео © СС0, pixabay.com

«На самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть — четверо осталось», — заявил Потап.

Потапенко сейчас 40 лет, Каменских — 34, пара поженилась весной 2019 года. Ранее артист состоял в браке с продюсером Ириной Горовой, в этом союзе родился сын Андрей, сейчас мальчику 12 лет. А вот для певицы брак с Потапом первый и детей у нее нет.