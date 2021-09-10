«Уже в этом возрасте у Насти и Потапа должны появиться дети. Почему они не появляются? Потому что они не хотят. А не хотят, потому что они звезды. Ну как человек думает?» — заявил артист.
На уточнение ведущей передачи артист уточнил, что не всегда все в жизни так, как кажется на первый взгляд.
«На самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть — четверо осталось», — заявил Потап.
Потапенко сейчас 40 лет, Каменских — 34, пара поженилась весной 2019 года. Ранее артист состоял в браке с продюсером Ириной Горовой, в этом союзе родился сын Андрей, сейчас мальчику 12 лет. А вот для певицы брак с Потапом первый и детей у нее нет.