Противники захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» 10 сентября собрались в Киеве возле посольства Пакистана, чтобы выразить свой протест против поддержки этой страной нового афганского режима. Подробности акции приводит Telegram-канал PavlovskyNEWS

В конце августа талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана. Это стало возможным после начала вывода из страны американского воинского контингента и их союзников. Украина эвакуировала из страны несколько сотен своих граждан. Некоторые из них пришли на сегодняшнюю акцию в Киеве.

Президент местной афганской общины Абдул Баяни назвал Пакистан «сообщником "Талибана"». Цель номер один — Ташкент: украинский астролог предсказал будущее «Талибана»* © REUTERS, Stringer

«Мы пришли сюда протестовать против действий Пакистана, против того, что они уничтожают наших людей [в Афганистане], против того, что они поддерживают террористов», — сказал он.

Он добавил, что талибы признаны террористами по всему миру и лишь один Пакистан оказывает им поддержку.

В акции приняли участие несколько десятков человек.

Ранее группа афганцев с украинскими паспортами записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом помочь им попасть на Украину.

*Деятельность организации запрещена в РФ