В конце августа талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана. Это стало возможным после начала вывода из страны американского воинского контингента и их союзников. Украина эвакуировала из страны несколько сотен своих граждан. Некоторые из них пришли на сегодняшнюю акцию в Киеве.
Президент местной афганской общины Абдул Баяни назвал Пакистан «сообщником "Талибана"».
«Мы пришли сюда протестовать против действий Пакистана, против того, что они уничтожают наших людей [в Афганистане], против того, что они поддерживают террористов», — сказал он.
Он добавил, что талибы признаны террористами по всему миру и лишь один Пакистан оказывает им поддержку.
В акции приняли участие несколько десятков человек.
Ранее группа афганцев с украинскими паспортами записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом помочь им попасть на Украину.
*Деятельность организации запрещена в РФ