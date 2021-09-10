В конце августа талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана. Это стало возможным после начала вывода из страны американского воинского контингента и их союзников. Украина эвакуировала из страны несколько сотен своих граждан. Некоторые из них пришли на сегодняшнюю акцию в Киеве. 

Президент местной афганской общины Абдул Баяни назвал Пакистан «сообщником "Талибана"». 

Цель номер один — Ташкент: украинский астролог предсказал будущее «Талибана»*
Цель номер один — Ташкент: украинский астролог предсказал будущее «Талибана»*
© REUTERS, Stringer

«Мы пришли сюда протестовать против действий Пакистана, против того, что они уничтожают наших людей [в Афганистане], против того, что они поддерживают террористов», — сказал он. 

Он добавил, что талибы признаны террористами по всему миру и лишь один Пакистан оказывает им поддержку. 

В акции приняли участие несколько десятков человек. 

Ранее группа афганцев с украинскими паспортами записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом помочь им попасть на Украину. 

*Деятельность организации запрещена в РФ