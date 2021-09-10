Херсонскую область заполонили гусеницы американской белой бабочки. Об этом на днях рассказали в сюжете ТСН на канале «1+1»

Полчища гусениц американской белой бабочки атаковали дома и садовые участки жителей Херсонской области.

«На голову, за шиворот падают, как дождь… Начали с шелковицы, а потом взялись за другие деревья. У ореха листья горькие, и то они все их съели», — рассказали местные жители.

По словам ученых, одна такая гусеница откладывает около 2 тыс. яиц и хорошо переносит мягкие южные зимы.

Всего гусеницы уже повредили около 3 тыс. га деревьев.

Специалисты поясняют, что гусеницы стали усиленно размножаться из-за благоприятных климатических условий и снижения числа птиц.