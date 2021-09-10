«Мое сердце занято. Я уже несколько лет живу с одной красивой женщиной и веду здоровый образ жизни. Легенды ходят разные, но эти легенды мы сами запускаем, чтобы "пожевали"», — сказал он.
Артист уточнил, что в официальный брак пока не вступил, но в остальном его союз с гражданской супругой практически ничем не отличается от семейной жизни молодых пар.
«Для мужчин такого возраста как я, должен быть легкий секс — утренний, когда человек заряжается на целый день», — добавил он.
Ранее ректор был женат, с супругой Людмилой в 1982 году у него родился сын, одна в 2009 году после 30 лет брака союз распался.
Михаил Поплавский — украинский певец и бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств. В этой должности он проработал с 1993 по 2015 год, в народе артиста до сих пор называют «поющий ректор». Он регулярно выпускает новые песни и клипы.
Поплавский активно продвигает украинскую культуру, считая, что российский шоу-бизнес ее портит. В том числе ректор выступил против российской «Песни года» и запатентовал свою торговую марку «Украинская песня года».