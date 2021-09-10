Корреспондент напомнил, что у Зеленского сохраняется довольно высокий рейтинг, и предположил, что достаточно сильного соперника ему на выборах не найдется.
Он спросил, есть ли у Зеленского желание нарушить предвыборное обещание и пойти на второй президентский срок.
«Это решает народ Украины… Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать», — заявил Зеленский.
Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», за Зеленского проголосовали бы 27,4% опрошенных среди всех и 31,1% среди тех, кто определился со своим выбором. Экс-президент Петр Порошенко отстает более чем вдвое (11,7% и 13,3%).