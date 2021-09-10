Президент Украины Владимир Зеленский пообещал исполнить все задуманное за один президентский срок. Об этом он сказал 10 сентября корреспонденту «Украинской правды» на полях форума YES (Ялтинской европейской стратегии) в Киеве

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Он спросил, есть ли у Зеленского желание нарушить предвыборное обещание и пойти на второй президентский срок.

«Это решает народ Украины… Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что я обещал, в свой один срок, и поеду отдыхать», — заявил Зеленский.

Согласно последнему опросу социологической группы «Рейтинг», за Зеленского проголосовали бы 27,4% опрошенных среди всех и 31,1% среди тех, кто определился со своим выбором. Экс-президент Петр Порошенко отстает более чем вдвое (11,7% и 13,3%).