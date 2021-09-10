В Хмельницкой области Украины снесли очередной «последний» памятник Ленину. Соответствующее видео у себя в Facebook 9 сентября опубликовал основатель общественного движения «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков

«Ленина обвалили! Снесли последний памятник Ленину в Хмельницкой области, стоявший в селе Милевцы возле Каменец-Подольского. На очереди два в Винницкой и один в Полтавской областях. У нас план до конца года полностью очистить страну от памятников Ленину. Хочешь нас поддержать — выбирай комфортную сумму и отправляй на карту», — написал Поздняков.

«Кажется, в Барышевке еще есть», «Блин, не пишите, что последний. Это как последнее китайское предупреждение, которое каждый день последнее», — написали пользователи.

Один из подписчиков Позднякова даже добавил фотографию с шуткой о том, что Ленин может прятаться от украинцев в самых неожиданных местах.