«Ленина обвалили! Снесли последний памятник Ленину в Хмельницкой области, стоявший в селе Милевцы возле Каменец-Подольского. На очереди два в Винницкой и один в Полтавской областях. У нас план до конца года полностью очистить страну от памятников Ленину. Хочешь нас поддержать — выбирай комфортную сумму и отправляй на карту», — написал Поздняков.
«Кажется, в Барышевке еще есть», «Блин, не пишите, что последний. Это как последнее китайское предупреждение, которое каждый день последнее», — написали пользователи.
Один из подписчиков Позднякова даже добавил фотографию с шуткой о том, что Ленин может прятаться от украинцев в самых неожиданных местах.
С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», в его рамках в стране проходит переименование городов и улиц. Институт нацпамяти составил список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий.