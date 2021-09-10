Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG намерен ввести газопровод в эксплуатацию до завершения 2021 года, сообщает РИА Новости 10 сентября со ссылкой на пресс-релиз компании

Датская и немецкая секции второй нитки газопровода «Северный поток 2» были соединены 10 сентября, первая секция газопровода была завершена в июне.

«Сегодня секции второй нитки "Северного потока 2", идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой… Далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего», — цитирует агентство сообщение Nord Stream 2 AG.

Против достройки «Северного потока-2» выступали США, которые боятся сближения Европы и России на ниве совместной работы над проектом, Польша, желающая занять позицию главного восточноевропейского газового хаба, и Украина, опасающаяся потерять плату за транзит российского газа по своей газотранспортной системе.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Как отмечал экономист Игорь Юшков в интервью Украина.ру, новый этап борьбы за «Северный поток-2» будет проходить вокруг сертификации проекта и его ввода в строй.

В частности, украинские чиновники требуют ввода санкций против «Северного потока-2», обвиняя Москву в «использовании энергетики как оружия».