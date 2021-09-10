Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, какая страна для Украины стратегически важнее - США или Китай. Трансляцию его выступления 10 сентября в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который теперь проходит в Киеве, вел Офис президента Украины в Facebook

«Просто улыбнется». Охрименко о том, как Китай еще отомстит Украине за «Мотор Сич» © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Кто для нас приоритетнее? Китай или Америка?… Я не вижу пока что открытого влияния, я его не слышал. Я не говорю, что нет сигналов от США относительно отношений любых стран, которые находятся в Европе с Китаем. Я не говорю о том, что такого нет. Но мы достаточно независимая страна», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что стратегические государственные предприятия должны оставаться в стране и «Мотор Сич» не является исключением.

29 января Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.

11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.