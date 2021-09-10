В частности, у Зеленского спросили, что он ответит США, если они попросят, к примеру, уменьшить свои экономические связи с Китаем.
«Кто для нас приоритетнее? Китай или Америка?… Я не вижу пока что открытого влияния, я его не слышал. Я не говорю, что нет сигналов от США относительно отношений любых стран, которые находятся в Европе с Китаем. Я не говорю о том, что такого нет. Но мы достаточно независимая страна», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что стратегические государственные предприятия должны оставаться в стране и «Мотор Сич» не является исключением.
29 января Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.
11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.