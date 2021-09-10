Блавацкий провел выборку из открытых данных за последние 20 лет, и пришел к выводу, что коррумпированность чиновников Украины и других постсоветских стран прямо связана с массой их тела. Вес государственных деятелей Блавацкий определял с помощью нейросети по фотографиям.
Украинские чиновники в рейтинге самых тучных и коррумпированных заняли третье место после Туркменистана и Узбекистана, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на научный труд Блавацкого.
Шуточная премия Блавацкому была присуждена в сфере экономики.
Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году и вручается в Гарвардском университете за забавные или нелепые научные исследования. Часто присуждение премии выражает критику научного сообщества в адрес номинанта.
Все номинанты Шнобелевки-2021 участвовали в церемонии вручения премии онлайн. Денежным призом являлась поддельная банкнота в десять триллионов зимбабвийских долларов (около 1 доллара США).