Ученый университета Монпелье Павел Блавацкий, украинец по национальности, получил Шнобелевскую премию за исследование корреляции между шириной талии чиновников и их склонности к коррупции. Об этом сообщили в эфире телеканала ТСН 10 сентября

Блавацкий провел выборку из открытых данных за последние 20 лет, и пришел к выводу, что коррумпированность чиновников Украины и других постсоветских стран прямо связана с массой их тела. Вес государственных деятелей Блавацкий определял с помощью нейросети по фотографиям.

Украинские чиновники в рейтинге самых тучных и коррумпированных заняли третье место после Туркменистана и Узбекистана, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на научный труд Блавацкого.

Нобелевская премия мира и Зеленск-сити: Гаспарян рассказал, каких успехов мог бы добиться Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году и вручается в Гарвардском университете за забавные или нелепые научные исследования. Часто присуждение премии выражает критику научного сообщества в адрес номинанта.

Все номинанты Шнобелевки-2021 участвовали в церемонии вручения премии онлайн. Денежным призом являлась поддельная банкнота в десять триллионов зимбабвийских долларов (около 1 доллара США).