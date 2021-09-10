Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разрешение на выделение финансовой помощи афганцам дает парламент, поэтому правительство выступает в качестве посредника. Об этом 10 сентября он сказал, выступая во время часа вопросов к правительству, который транслировал телеканал «Рада»

Из огня да в полымя. Украинские тюрьмы для беженцев из Афганистана © REUTERS, Kai Pfaffenbach Максим Бужанский поинтересовался насчет допустимости выделения бюджетных средств на афганских беженцев в ситуации, когда в стране вопрос помощи внутренним беженцам остается нерешенным.

«Украина действительно заняла лидерские позиции относительно помощи и эвакуации граждан Украины, а также граждан других стран-партнеров из Афганистана, когда там начался кризис… Конечно, если будет соответствующий запрос на содержание или на предоставление помощи, это осуществляется по процедуре подачи в бюджетный комитет. И решение об изменении в бюджет принимает парламент, а не правительство», — заявил он.

Относительно числа эвакуированных афганских беженцев Шмыгаль заявил, что сообщения о том, что их 5 тысяч человек — неправда.

Наступление талибов в Афганистане усилилось после того, как летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск. 15 августа талибы вошли в Кабул. Правительство Афганистана заявило о «мирном переходе власти», после чего президент Афганистана покинул страну.