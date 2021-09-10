Заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в эту пятницу, 10 сентября, не планируется. Об этом на брифинге сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает vesti.ua

«Сегодня нет заседания СНБО, не видел такой информации. По состоянию на вчера точно не было. Может, меня не пригласили, но я думаю, что пригласили бы… Заседание сегодня не планируется», — заявил Разумков.

Глава парламента также высказался по другим вопросам повестки дня. По его словам, Украина должна возвращать неподконтрольные территории Донбасса мирным путем.

Секретарь СНБО Украины рассказал о захвате ДНР и ЛНР © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Что касается материала CNN про «Вагнергейт», его должна оценить Служба безопасности Украины, добавил спикер Рады.