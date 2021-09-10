«Сегодня нет заседания СНБО, не видел такой информации. По состоянию на вчера точно не было. Может, меня не пригласили, но я думаю, что пригласили бы… Заседание сегодня не планируется», — заявил Разумков.
Глава парламента также высказался по другим вопросам повестки дня. По его словам, Украина должна возвращать неподконтрольные территории Донбасса мирным путем.
Также Разумков отметил, что не в его зоне ответственности комментировать возможные отставки ряда министров, однако указал, что 3-4 человека действительно могут лишиться кресел.
Что касается материала CNN про «Вагнергейт», его должна оценить Служба безопасности Украины, добавил спикер Рады.