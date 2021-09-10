Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем психологическом состоянии в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, 10 сентября. Трансляцию вел Офис президента в Facebook

Зеленский пожаловался участникам форума на потерю человечности и чувства реальности как следствие работы на посту президента. Тем не менее, он не жалеет о том, что попал в кресло первого лица государства.

«Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности», — сказал Зеленский.

Зеленский признал, что он не лучший комик в украинской власти © скриншот видео Central Partnership

«Потому что президентами остаются, хочется остаться президентом, чтобы говорили, не все было идеально, но, тем не менее, все было неплохо. Как-то так хочется закончить», — подвел итоги Зеленский.

Чуть ранее на площадке форума Владимир Зеленский признал ощутимую вероятность полномасштабной войны с Россией, при этом считая подобный сценарий ошибочным. В то же время президент заявил, что Евросоюз и НАТО ослабнут в случае отсутствия Украины в рядах членов этих организаций.