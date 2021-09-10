Зеленский пожаловался участникам форума на потерю человечности и чувства реальности как следствие работы на посту президента. Тем не менее, он не жалеет о том, что попал в кресло первого лица государства.
«Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности», — сказал Зеленский.
Президент также выразил надежду на уважение к нему граждан Украины после того, как он покинет свой пост.
«Потому что президентами остаются, хочется остаться президентом, чтобы говорили, не все было идеально, но, тем не менее, все было неплохо. Как-то так хочется закончить», — подвел итоги Зеленский.
Чуть ранее на площадке форума Владимир Зеленский признал ощутимую вероятность полномасштабной войны с Россией, при этом считая подобный сценарий ошибочным. В то же время президент заявил, что Евросоюз и НАТО ослабнут в случае отсутствия Украины в рядах членов этих организаций.