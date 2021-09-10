Кабинет министров 8 сентября одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования АО «Укрзализныця» под руководством министра инфраструктуры Александра Кубракова, сообщили в пресс-службе компании 10 сентября

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«В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава — уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок — 34%», — рассказал Кубраков.

По его словам, состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок, что требует «радикальных шагов со стороны команды УЗ, министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти».