Через неделю пройдет первое заседание штаба по вопросу закупок критически важных для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов материалов.
«В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава — уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок — 34%», — рассказал Кубраков.
По его словам, состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок, что требует «радикальных шагов со стороны команды УЗ, министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти».