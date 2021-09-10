Украинская певица Ани Лорак, с 2014 года работающая в России, призналась своим украинским поклонникам в любви и рассказала, как прошел ее первый за семь лет концерт в родной стране. Пост об этом артистка разместила в Instagram 9 сентября

«Бывают такие удивительные встречи, которые навсегда оставляют след в памяти. Такими были наши концерты в Одессе. Вы прилетели из разных уголков Украины, чтобы окружить меня своей теплотой и любовью, подарив незабываемые эмоции. Мы связаны невидимой нитью под названием музыка», — написала Лорак.

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«Теперь ждем концерт в Киеве», «Это было незабываемо», «Ждем тур по Украине», «Была 17 августа на концерте. До сих пор пересматриваю все-все видео и очень сильно скучаю…Приехала из другого города на день, чтобы побывать на вашем концерте. Вы правда невероятная!», «Спасибо за прекрасный концерт! за долгожданную встречу! спасибо за фото, автограф!!!», «Приезжайте на Украину снова», — написали фолловеры.

Ани Лорак — украинская певица, однако в 2014 году после событий Майдана она уехала работать в Россию, за что регулярно критикуема националистами.

Концерт в одесском клубе «Итака» стал первым для исполнительницы, который она дала на родине за последние семь лет. Местные активисты обещали забросать артистку тухлыми яйцами, однако выступление Лорак прошло спокойно.