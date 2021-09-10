Украина продолжит борьбу против газопровода «Северный поток – 2» и после его запуска, заявил 10 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии агентству Франс-пресс

«Президент [Украины Владимир Зеленский] всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», — сказал Никифоров.

Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончательной достройке газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2»: Уложена последняя труба газопровода, поставки по нему могут начаться уже 1 октября © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В «Газпроме» заявили, что готовы продолжить транзит газа через Украину после окончания действия договора в 2024 году, исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС.

В ответ на это глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС.