«Президент [Украины Владимир Зеленский] всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа», — сказал Никифоров.
Ранее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончательной достройке газопровода «Северный поток — 2».
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники анонсировало, что «Газпром» намерен начать поставки газа по СП-2 с 1 октября.
В «Газпроме» заявили, что готовы продолжить транзит газа через Украину после окончания действия договора в 2024 году, исходя из экономической целесообразности и состояния ГТС.
В ответ на это глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил мнение, что Россия якобы продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Украины и ЕС.