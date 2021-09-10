Телеведущий Андрей Малахов стал гостем YouTube-программы «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе», где высказался о шоумене Максиме Галкине и его с Аллой Пугачевой семейном замке

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«Представить себя в этом замке, даже если бы мне заплатили… Я в лучшем случае выдержал бы сутки в этом доме… Здесь никого не хочу обидеть», — сказал Малахов.

Серьезные расхождения, как оказалось, у ведущих и во взглядах на искусство. Последним таким примером стал скандальный монумент Урса Фишера в Москве, представляющий из себя куски глины с отпечатками пальцев. Галкин выразил надежду, что это «творение» пропишется на Болотной ненадолго.

«Вы доехали до памятника? Вы посмотрели его с трех сторон? Вы увидели там отпечатки пальца? Вы углубились в биографию художника?» — возмутился в ответ Малахов.