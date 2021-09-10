Малахов признался, что его часто сравнивают с Галкиным и даже на улице иногда путают поклонники. По словам ведущего, на подобное он не обижается, потому что муж примадонны — человек умный, смешной и «без понтов», хотя между ними и огромная разница, заключил Малахов. По его мнению, с коллегой у них разные представления о прекрасном, особенно в архитектуре.
«Представить себя в этом замке, даже если бы мне заплатили… Я в лучшем случае выдержал бы сутки в этом доме… Здесь никого не хочу обидеть», — сказал Малахов.
Серьезные расхождения, как оказалось, у ведущих и во взглядах на искусство. Последним таким примером стал скандальный монумент Урса Фишера в Москве, представляющий из себя куски глины с отпечатками пальцев. Галкин выразил надежду, что это «творение» пропишется на Болотной ненадолго.
«Вы доехали до памятника? Вы посмотрели его с трех сторон? Вы увидели там отпечатки пальца? Вы углубились в биографию художника?» — возмутился в ответ Малахов.